Это может убить растение: 5 худших вещей для спатифиллума

Некоторым растениям нужна слабокислая почва, а некоторым – нейтральная. То же касается и света и влаги. Для того, чтобы растение хорошо росло, нужно знать о его требованиях в уходе.

Существуют некоторые неочевидные вещи, которые могут загубить ваш спатифиллум, поэтому стоит узнать о них еще до того, как растение погибнет и начнет сохнуть, пишут "Аграрии вместе".

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Нейтральная почва

Спатифиллумам такая земля совсем не нравится. Почву нужно периодически подкислять для того, чтобы растение росло лучше – для этого вы можете использовать, например, лимонную кислоту, и тогда вы сразу заметите результаты. В частности листья перестанут сохнуть и будут изумрудными даже зимой.

Сухой воздух

Этот фактор может чрезвычайно негативно повлиять на состояние вашего спатифиллума. Для того, чтобы он хорошо рос, вам нужно периодически опрыскивать его водой. Желательно также добавлять и подкормки на основе янтарной кислоты.

Хаотичные подкормки

Если у вас нет плана по подпитке вашего спатифиллума, это может привести к тому, что он начнет сохнуть раньше или позже. Лучше использовать комплексное удобрение пролонгированного действия, и обязательно придерживаться инструкций.



Спатифиллум нуждается в подкормке / Фото Pexels

Холодный воздух

Спатифиллум – это растение, которое нуждается в тепле, и холодный воздух совсем не придется ей по вкусу. Его корневая система достаточно быстро охлаждается, а кончики листьев начинают сохнуть. Поэтому старайтесь избегать ситуаций, когда на спатифиллум будет попадать холодный воздух.

Горячий воздух от батареи

Спатифиллум плохо переносят жар, и если у вас есть батарея, которая может навредить ему, нужно убрать спатифиллум как можно дальше от нее. Или же вы можете прикрыть батареи, чтобы от них не шел такой жар.