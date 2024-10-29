Если одежда растянулась, это не значит, что ее нужно сразу же выбрасывать. Если вы будете знать, что нужно делать в той или иной ситуации, вы сможете вернуть одежде правильный размер. Porady 24 подобрали несколько лучших способов, что помогут это сделать.

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Вода

Первый способ очень простой, поэтому он удастся любому. Сначала нужно замочить одежду в прохладной воде на 15 минут, а после этого достаньте вещь, но не выкручивайте ее, вместо этого отожмите полотенцем. После этого нужно разложить ее на горизонтальной поверхности и время от времени растягивайте материал в процессе сушки.

Но никогда не используйте фен или батарею для высушивания, ведь тогда все старания будут напрасными.

Уксус

Вам нужно натереть часть одежды, что села, губкой, которая смочена обычным уксусом. После этого повесьте вещь на вешалку и подождите, пока он не высохнет полностью. Очень часто этого бывает достаточно для того, чтобы вернуть ему размер.



Уксус поможет растянуть одежду / Фото Pexels

Молоко

Для этого метода вам нужно будет смешать в равных количествах воду и молоко и замочить в этом растворе одежду на полчаса. После этого достаточно будет прополоскать ее в теплой воде и высушить на полотенце.

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Перекись водорода

С помощью этого вещества вы можете легко вернуть одежде, севшей, его первоначальный размер. В 8 – 10 литров холодной воды нужно добавить примерно 50 миллилитров перекиси. После этого сполосните в растворе вещь и оставьте на полчаса. Отжимать одежду не стоит, вместо этого высушите ее на вешалке.