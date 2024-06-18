2 несподівані помилки під час приготування яєчні: їх припускаються майже всі

Яєчня на перший погляд може здатися однією з найпростіших страв, які тільки можна приготувати на кухні. Втім, і з нею є кілька нюансів, про які потрібно знати.

Іноді навіть досвідчені кухарі припускаються кількох помилок під час роботи на кухні. Тож перед тим, як смажити яйця з помідорами чи іншими добавками, подумайте, чи ви знаєте, яких помилок ніколи не можна припускатися.

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Чи можна смажити яйця на вершковому маслі

Звісно ж, кожна людина думає, що знає рецепт смажених яєць, адже технологія цієї страви надзвичайно проста: потрібно додати олію на пательню (або ж покласти у випадку вершкового масла), а потім розбити яйця і готувати, як заманеться.

Втім, експерти переконані, що домашні кулінари можуть робити відразу кілька помилок. І перша з них – це використання надто великої кількості олії, адже насправді її потрібно всього кілька крапель. Варто пам'ятати, що олія використовується для змащення сковороди, і вона має вкривати дно дуже тонким шаром.

Друга помилка – використання вершкового масла. А ось це робити зовсім не радять. Річ у тому, що яйця самі собою містять досить багато білків та жирів, і в тандемі з вершковим маслом, яке є жирним продуктом, яєчня може стати досить важкою для шлунка.

Тож використовуйте тільки рослинну олію для смаження та додавайте її мінімальну кількість. А якщо ви смажите на антипригарній сковороді, то можна обійтися і взагалі без олії.



Яєчню потрібно смажити правильно / Фото Pexels

Скільки смажити яйця та які додавати інгредієнти

Чимало людей вважають, що додавання бекону до яєчні робить її тільки смачнішою. А для поживного сніданку потрібно додати й помідори, зелень чи хліб. І якщо зелень і справді корисна й потрібна, то з беконом історія зовсім інша.

Якщо ви полюбляєте ковбасу, сосиски чи бекон, варто пам'ятати про те, що вони можуть сильно "обтяжити" страву, а не додати їй користі.

Ще одна важлива деталь – а скільки часу потрібно смажити яйця? Якщо ви будете тримати її на пательні надто довго, тоді олія може окислитися та почати горіти, а ця хімічна реакція може призвести до проблем із травленням.