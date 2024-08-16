Як розпоряджатися грошима: поради від підприємців і фінансистів

Забезпечені люди вміють не лише заробляти гроші, але й правильно та розумно розпоряджатися ними. Все, що треба знати – це те, як вести особисті фінанси та як збільшити свій дохід.

Гроші люблять лік, тому управляти власними доходами мають вміти не лише бізнесмени, але й всі пересічні люди. Грошима треба вміти розпоряджатися, інакше корисні з них буде мало.

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Розробіть стратегію і відкладайте гроші

Вам потрібна стратегія - план дій, завдяки якому ви зможете зберегти і примножити гроші. Експерт з фінансів Томас Корлі вивчав звички американських мільйонерів і прийшов до висновку, що забезпечені американці звикли відкладати 10-20% доходу.

Створіть резервний фонд

Забезпечені люди накопичують гроші на випадок фарс-мажору, щоб покрити майбутні витрати. Найкраще відкладати гроші з кожної зарплати. Якщо відкладати кошти кілька років, то потім їх можна витратити на навчання чи велику покупку, якщо не станеться ніяких форс-мажорів.



Поради щодо збереження коштів / Фото Pexels

Розберіться, куди йдуть ваші гроші

Фіксуйте свої витрати та розумійте на що йдуть гроші. Спробуйте зменшити видаткову частину. Зекономлені кошти є вашим ресурсом, який допоможе розбагатіти.

Уникайте боргів

Часто так є, що успішні бізнесмени мають звичайні телефони та їздять на старих автомобілях. А от ті люди, чий фінансовий стан є далеко не найкращим, беруть кредити на нові смартфони та машини класу люкс.

Мільярдер Марк Кьюбан каже, що кредит на здійснення бажань – найгірше, що можуть зробити люди зі своїми особистими фінансами.