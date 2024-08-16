Как распоряжаться деньгами: советы от предпринимателей и финансистов

Обеспеченные люди умеют не только зарабатывать деньги, но и правильно и разумно распоряжаться ими. Все, что нужно знать – это то, как вести личные финансы и как увеличить свой доход.

Деньги любят счет, поэтому управлять собственными доходами должны уметь не только бизнесмены, но и все рядовые люди. Деньгами надо уметь распоряжаться, иначе пользы от них будет мало.

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Разработайте стратегию и откладывайте деньги

Вам нужна стратегия – план действий, благодаря которому вы сможете сохранить и приумножить деньги. Эксперт по финансам Томас Корли изучал привычки американских миллионеров и пришел к выводу, что обеспеченные американцы привыкли откладывать 10-20% дохода.

Создайте резервный фонд

Обеспеченные люди накапливают деньги на случай форс-мажора, чтобы покрыть будущие расходы. Лучше всего откладывать деньги с каждой зарплаты. Если откладывать средства несколько лет, то потом их можно потратить на обучение или крупную покупку, если не произойдет никаких форс-мажоров.



Советы по сохранению средств / Фото Pexels

Разберитесь, куда идут ваши деньги

Фиксируйте свои расходы и понимайте на что идут деньги. Попробуйте уменьшить расходную часть. Сэкономленные средства являются вашим ресурсом, который поможет разбогатеть.

Избегайте долгов

Часто так есть, что успешные бизнесмены имеют обычные телефоны и ездят на старых автомобилях. А вот те люди, чье финансовое состояние далеко не лучшее, берут кредиты на новые смартфоны и машины класса люкс.

Миллиардер Марк Кьюбан говорит, что кредит на исполнение желаний – худшее, что могут сделать люди со своими личными финансами.