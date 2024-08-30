Як заощадити гроші на продуктах у 5 простих способів: про них знають одиниці

Ціни на продукти все зростають і зростають, і навіть звичайний похід в магазин може перетворитися на справжній стрес. Та для того, щоб цього уникнути, потрібно розробити правильну стратегію походу в супермаркет.

Іноді здається, що зменшити витрати на продукти просто неможливо. Або ж для цього потрібно купувати дешевші товари чи відмовити собі у багатьох задоволеннях. Втім, є кілька інших корисних і простих тактик, які знизять рахунок, але не позначаться на якості ваших запасів.

Цікаво Кисневий порошок на всі випадки життя: як ним правильно користуватися

Складайте список

Звісно ж, саме це є правилом номер один, коли вам потрібно зробити покупки. Втім, попри те, що воно здається досить очевидним, його дуже часто ігнорують. Навіть якщо ви тиждень за тижнем поповнюєте холодильник однаковими запасами, список може бути корисним для того, щоб ви залишалися у межах своїх можливостей.

Він дуже корисний для того, аби уникнути імпульсивних покупок. Якщо ж вам не подобається ідея носити з собою папірці, ви можете скласти список на телефоні. Це буде навіть зручніше – адже так ви нізащо не загубите та не забудете його.

Проаналізуйте домашні запаси

Швидкий огляд комори та холодильника має дати вам приблизне уявлення про те, яких продуктів не вистачає, а які вже є. Так ви зможете уникнути покупки надмірної кількості, скажімо, борошна чи масла.

Особливо це корисно з продуктами, які швидко псуються – адже якщо їх буде надто багато, ви навіть не встигнете усе з'їсти!

Стежте за акціями

Тут потрібно зауважити, що акції в супермаркетах – це палиця з двома кінцями. З одного боку, вони дають вам можливість зекономити, а з іншого – часто призводять тільки до надмірних витрат.



Акції в магазинах бувають корисні / Фото Pexels

Тож перед тим, як купити товар по акції, запитайте себе – чи придбали б ви його у випадку, якби на нього не було знижки? І чи справді він настільки потрібний вам вдома?

Зменшуйте харчові відходи

Використання кожної частини інгредієнтів, що ви купуєте у магазині, звісно ж, допоможе неабияк заощадити кошти. Наприклад, ви можете подрібнити бадилля моркви та зелень редьки у песто, а овочеві шкірки чи кістки з м'яса використати для приготування бульйону.

Маринування та консервація продуктів у сезон – це ще один чудовий спосіб зекономити у майбутньому.

Купуйте деякі товари гуртом

Якщо ви купуєте однаковий товар тиждень за тижнем, і він закінчується швидше, ніж вам це подобається, можливо, настав час розглянути варіант покупки гуртом. Зазвичай це дешевше, ніж купувати окремі невеликі порції.