Как сэкономить деньги на продуктах в 5 простых способах: о них знают единицы

Цены на продукты все растут и растут, и даже обычный поход в магазин может превратиться в настоящий стресс. Но для того, чтобы этого избежать, нужно разработать правильную стратегию похода в супермаркет.

Иногда кажется, что уменьшить расходы на продукты просто невозможно. Или же для этого нужно покупать более дешевые товары или отказать себе во многих удовольствиях. Впрочем, есть несколько других полезных и простых тактик, которые снизят счет, но не скажутся на качестве ваших запасов.

Интересно Кислородный порошок на все случаи жизни: как им правильно пользоваться

Составляйте список

Конечно же, именно это является правилом номер один, когда вам нужно сделать покупки. Впрочем, несмотря на то, что оно кажется достаточно очевидным, его очень часто игнорируют. Даже если вы неделю за неделей пополняете холодильник одинаковыми запасами, список может быть полезным для того, чтобы вы оставались в пределах своих возможностей.

Он очень полезен для того, чтобы избежать импульсивных покупок. Если же вам не нравится идея носить с собой бумажки, вы можете составить список на телефоне. Это будет даже удобнее – ведь так вы ни за что не потеряете и не забудете его.

Проанализируйте домашние запасы

Быстрый осмотр кладовой и холодильника должен дать вам приблизительное представление о том, каких продуктов не хватает, а какие уже есть. Так вы сможете избежать покупки чрезмерного количества, скажем, муки или масла.

Особенно это полезно с продуктами, которые быстро портятся – ведь если их будет слишком много, вы даже не успеете все съесть!

Следите за акциями

Здесь нужно заметить, что акции в супермаркетах – это палка о двух концах. С одной стороны, они дают вам возможность сэкономить, а с другой – часто приводят только к чрезмерным тратам.



Акции в магазинах бывают полезны / Фото Pexels

Поэтому перед тем, как купить товар по акции, спросите себя – приобрели бы вы его в случае, если бы на него не было скидки? И действительно ли он настолько нужен вам дома?

Уменьшайте пищевые отходы

Использование каждой части ингредиентов, что вы покупаете в магазине, конечно же, поможет изрядно сэкономить средства. Например, вы можете измельчить ботву моркови и зелень редьки в песто, а овощные шкурки или кости из мяса использовать для приготовления бульона.

Маринование и консервация продуктов в сезон – это еще один отличный способ сэкономить в будущем.

Покупайте некоторые товары оптом

Если вы покупаете одинаковый товар неделю за неделей, и он заканчивается быстрее, чем вам это нравится, возможно, пришло время рассмотреть вариант покупки оптом. Обычно это дешевле, чем покупать отдельные небольшие порции.