Зачіска виглядатиме на всі сто: про ці правила миття голови знають одиниці

Чимало жінок користуються сухими шампунями, аби підтримувати волосся чистим трохи довше. Втім, коли настає час для справжнього миття голови, до нього потрібно поставитися серйозно.

Миття голови – це процес, добре відомий будь-якій людині, та чи впевнені ви, що дійсно виконуєте його правильно? Скоріш за все, ви пропускаєте кілька важливих кроків. І якщо додати їх до вашої рутини, волосся в мить стане більш шовковистим та довше залишатиметься чистим. Про них розповідають Поради 24.

Цікаво Робіть ці 5 речей кожного ранку для зниження артеріального тиску

Як правильно мити голову

Отож, ось покрокова інструкція, яка допоможе вам перевірити, чи справді ви миєте голову правильно:

Спершу потрібно намочити волосся. Воду варто використовувати теплу, адже гаряча і холодна може нашкодити волоссю;

шампунь потрібно спінити на долонях і вже потім почати розподіляти на голові;

для того, щоб миття було більш ефективним, потрібно додати на голову ще трохи води;

після цього змийте шампунь та нанесіть на волосся кондиціонер чи маску;

шкіру терти не можна, натомість краще помасажувати її пучками пальців круговими рухами.

Здавалося б, все просто. Втім, є кілька додаткових моментів, про які точно не варто забувати. Наприклад, скільки разів потрібно наносити шампунь? Більшість людей навіть не замислиться перед відповіддю "один", але вона неправильна.



Голову потрібно мити дуже ретельно / Фото Pexels

Дуже важливо мити голову двічі, адже перше миття тільки видаляє бруд. Під час другого можна взяти меншу кількість шампуню, і тоді він буде пінитися набагато краще. Поступово потрібно додавати не шампунь, а більшу кількість води.

Ще один важливий момент, який часто призводить до того, що голова лишається брудною – це неуважне змивання продуктів. Недостатньо просто побіжно сполоснути волосся; у такому випадку мило, піна та залишки кондиціонера залишаться й на волоссі, і на шкірі голови.

Інше питання, яке часто турбує людей – наскільки часто потрібно мити голову. І тут, на жаль, не може бути однозначної відповіді, тож все залежить від типу волосся. Ідеальний варіант – двічі на тиждень, проте людям із сухою шкірою голови можна робити це рідше. Натомість іншим доводиться мити голову щодня.