Прическа будет выглядеть на все сто: об этих правилах мытья головы знают единицы

Многие женщины пользуются сухими шампунями, чтобы поддерживать волосы чистыми чуть дольше, но когда наступает время для настоящего мытья головы, к нему нужно отнестись серьезно.

Мытье головы – это процесс, хорошо известен любому человеку, и уверены ли вы, что действительно выполняете его правильно? Скорее всего, вы пропускаете несколько важных шагов. И если добавить их в вашу рутину, волосы в мгновение ока станут более шелковистыми и дольше будут оставаться чистыми. О них рассказывают Porady 24.

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Как правильно мыть голову

Итак, вот пошаговая инструкция, которая поможет вам проверить, действительно ли вы моете голову правильно:

сначала нужно намочить волосы. Воду следует использовать теплую, ведь горячая и холодная может навредить волосам;

шампунь нужно вспенить на ладонях и уже потом начать распределять на голове;

для того, чтобы мытье было более эффективным, нужно добавить на голову еще немного воды;

после этого смойте шампунь и нанесите на волосы кондиционер или маску;

кожу тереть нельзя, вместо этого лучше помассировать ее пучками пальцев круговыми движениями.

Казалось бы, все просто. Впрочем, есть несколько дополнительных моментов, о которых точно не стоит забывать. Например, сколько раз нужно наносить шампунь? Большинство людей даже не задумается перед ответом "один", но он неправильный.



Голову нужно мыть очень тщательно / Фото Pexels

Очень важно мыть голову дважды, ведь первое мытье только удаляет грязь. Во время второго можно взять меньшее количество шампуня, и тогда он будет пениться гораздо лучше. Постепенно нужно добавлять не шампунь, а большее количество воды.

Еще один важный момент, который часто приводит к тому, что голова остается грязной – это невнимательное смывание продуктов. Недостаточно просто бегло сполоснуть волосы; в таком случае мыло, пена и остатки кондиционера останутся и на волосах, и на коже головы.

Другой вопрос, который часто беспокоит людей – насколько часто нужно мыть голову. И здесь, к сожалению, не может быть однозначного ответа, поэтому все зависит от типа волос. Идеальный вариант – дважды в неделю, однако людям с сухой кожей головы можно делать это реже. Зато другим приходится мыть голову ежедневно.