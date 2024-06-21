К счастью, для того, чтобы снизить артериальное давление, часто достаточно провести некоторые изменения в образе жизни. И попробовать эти изменения утром, когда ваше давление начинает повышаться – это очень удачная идея. Доктор медицинских наук Джон Хиггинс поделился несколькими привычками, которые вы можете попробовать.

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Ограничьте потребление кофеина

К сожалению, для некоторых людей утренняя чашка любимого напитка может привести к нездоровому высокому давлению – особенно в случае, если вы обычно не ограничиваетесь одной порцией кофе.

Это происходит из-за того, что кофеин является стимулятором, который придает вам бодрости, но одновременно и повышает давление. Точная причина остается предметом дебатов, но некоторые эксперты убеждены, что это из-за того, что кофеин может блокировать гормон, что помогает расширять артерии.

Ешьте сбалансированный завтрак

Если вы имеете привычку пропускать завтрак, пришло время от нее избавиться. Вы могли об этом не задумываться, впрочем, пропуск первого приема пищи может довольно сильно повлиять на ваше давление.

Мета-анализ в марте 2022 года в international Journal of Hypertension показал, что именно пропуск завтрака очень часто связан с гипертонией у взрослых. Но важно не только то, когда вы едите, но и то, что именно вы кладете на тарелку.

Одним из вариантов действительно сбалансированного завтрака, который будет способствовать лучшему давлению, является парфе из нежирного йогурта с орехами и фруктами.

Уменьшите количество сахара

И пончики, и пирожные, и печенье – это приятный способ начать утро вместе с кофе; впрочем, они часто наполнены сахаром, а это может негативно сказаться на вашем артериальном давлении.

Употребление сахара - особенно кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы – может повлиять на пути в вашем теле, связанные с гормоном альдостероном и пептидным эндотелином, которые оба помогают регулировать артериальное давление,

– поделился доктор Хиггинс.



Сахар может быть вредным для давления / Фото Pexels

Регулярно занимайтесь спортом

Изнурительная тренировка может ускорить сердце и временно повысить и показатели артериального давления, и утренняя тренировка может быть отличным способом поддерживать свое давление в порядке.



Тренировки полезны для здоровья / Фото Pexels

Два с половиной часа анаэробных упражнений в неделю будет вполне достаточно.

Медитируйте по утрам

Расслабление тела, и особенно в начале дня, может положительно сказаться на вашем артериальном давлении. Вы можете использовать дыхательные техники в любое время суток, и медитация будет особенно полезна именно утром, ведь так вы можете начать день с ощущением покоя.