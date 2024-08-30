Основні правила миття голови, про які всі забувають: стан волосся покращиться відразу ж

Миття голови зазвичай здається настільки базовим процесом, що чимало людей навіть не замислюються над усіма важливими нюансами. А потім волосся чомусь стає неслухняним та втрачає здоровий блиск.

Всього кілька простих правил допоможуть вам майже миттєво покращити стан волосся та зачіски. Але дотримуватися їх потрібно регулярно, аби справді побачити неймовірний результат.

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Мийте голову раз в….

Так, про це правило потрібно забути – жодні цифри не знатимуть, коли потрібно мити голову, краще, ніж ваша голова. Звертайте увагу на жирність волосся та мийте його тільки тоді, коли воно стає справді брудним. Неможливо підібрати універсальне правило, адже в кожної людини організм працює по-різному.

Але потрібно більше зосередитися не на частоті, а на регулярності, адже без чіткого графіка миття голови ваші сальні залози можуть проявляти надмірну активність.

Розчісуйте волосся перед миттям

Цей простий крок може бути неймовірно корисним, адже це зменшить можливість травмувати волосся. В ідеалі прикореневу зону потрібно розчісувати масажною щіткою, а решту волосся – гребенем з широкими зубцями.



Розчісувати волосся дуже важливо / Фото Pexels

Слідкуйте за температурою води

Вода, у якій ви миєте голову, повинна бути теплою, але не гарячою. Дуже висока температура може руйнувати структуру волосся, а також вичерпувати запаси кератину. Окрім того, гаряча вода навіть порушує зволожувальні механізми, і через це волосся втрачатиме колір та силу.

Вона навіть активізує роботу сальних залоз – і через це вам буде складніше вимити залишки жиру з голови.

Мийте голову двічі

Коли вперше наносите шампунь, його потрібно видавити на долоню зовсім небагато – кульку розміром з фундук. А ось під час другого миття – вдвічі менше.

Потилицю потрібно мити особливо ретельно, адже ця зона забруднюється найсильніше. Також під час миття голову потрібно відхиляти назад так, щоб волосся падало на спину.