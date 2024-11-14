Часто якість вершкового масла залишається під сумнівом через можливість підмішування деяких додаткових, небажаних інгредієнтів у нього, повідомляє 24 Канал. Та є кілька простих та ефективних способів, які допоможуть визначити справжнє вершкове масло.

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Колір

Перше, на що потрібно звернути увагу, якщо є така можливість – так це на колір масла. Вершкове масло має бути однорідним та світло-жовтим. Якщо воно повністю біле, або ж має нехарактерні відтінки чи плями, тоді є ймовірність, що продукт містить інші жири.

Запах

Для наступного тесту вам потрібно буде використати трохи гарячої води. Додайте шматочок масла в склянку окропу та добре перемішайте. Обов'язково понюхайте розчин. Він має пахнути приємно, молочно, з нотами вершків. А ось якщо ви відчули сторонні, технічні запахи, або ж аромат чогось пригорілого – це свідчить про додаткові домішки.



За запахом можна визначити якість масла / Фото Pexels

Також потім подивіться на розчин у воді – справжнє масло має бути каламутним. Молочний білок може свідчити про наявність молока, проте цей ефект можуть створити й спред, або ж олія з молочними компонентами, тож покладатися на тест як на остаточний не варто.

Перевірка марганцівкою та йодом

Для цього потрібно розчинити масло у воді, а після цього крапнути на нього 1 - 2 краплі йоду та добре перемішати, а тоді залишити. Натуральний продукт не вступить у реакцію, а за кілька годин від йоду не залишиться навіть сліду. Але якщо суміш стане бурою, тоді у маслі є домішки.

Температура плавлення

Вершкове масло та рослинні жири плавляться за різної температури. Брусок масла потрібно залишити на столі та простежити за ним: справжнє масло через деякий час стане м’яким та підталим. Маргарин буде плавитися набагато повільніше та зберігатиме форму за кімнатної температури.