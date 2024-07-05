Як обрати стиглий кавун: ці секрети знають лише справжні знавці

Чимало людей під час вибору кавунів спираються на народні методи та ознаки ягоди. І це дуже важливо, якщо ви не хочете купити нестиглий кавун.

Обирати кавун в магазині – іноді зовсім непросте завдання, адже хочеться знайти найкращий серед усіх. Та якщо ви знатимете, на що дивитися, у вас все обов'язково вийде.

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Як обрати стиглий кавун

Перше, на що потрібно звернути увагу – це на жовтувату пляму на кавуні, яку також називають польовою чи ґрунтовою. І якщо кавун стиглий, тоді ця пляма матиме кремовий, або ж маслянисто-жовтий колір. Натомість світло-зелена пляма сигналізує, що кавун ще може бути зелений.

Інший критерій, який не можна ігнорувати – це вага кавуна. Він має бути важким для свого розміру, адже стиглі ягоди на 92% складаються з води. Якщо ви не дуже впевнені, тоді візьміть в руки інший кавун такого ж розміру. І той, що здасться вам важчим, скоріш за все, буде стиглим.



Кавун потрібно обирати правильно / Фото Pexels

Є частка правди й в теорії про звук, який має видавати кавун. Постукайте по ньому, і якщо почуєте глухий порожнистий звук, тоді він стиглий. Натомість дзвінкий звук означає, що кавун ще не достигнув.

Втім, це далеко не всі способи визначити стиглість кавуна.