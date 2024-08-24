Подвоїте урожай яблук: простий спосіб омолодити старе дерево

Далеко не усі дачники знають про те, як правильно зменшити висоту дерева. А тим часом цей крок є ключовим для омолодження яблуні та хорошого врожаю.

Чимало дачників на своїх ділянках рано чи пізно стикаються з такою проблемою: з роками яблуня припиняє давати хороший урожай. І зрізати її шкода, тому люди намагаються зрозуміти, як провести радикальне омолодження дерева. І допоможе у цьому спеціальна обрізка.

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Як врятувати стару яблуню

Для того, щоб омолодити дерево, потрібно вдатися до комплексного підходу. І не все вдасться зробити за один раз, адже інакше рослина отримає стрес, а це тільки погіршить проблему. Тож на відновлення яблуні потрібно буде кілька років. Проводити обрізку радять у оптимальні терміни – восени чи навесні, саме у ту пору року, коли дерево перебуває у стані спокою.

Коли на яблуні немає листя, вам також буде простіше визначити, які пагони слід видалити, а які потрібно залишити. Обрізку яблуні найчастіше проводять ранньою весною – до того моменту, коли на дереві набухнуть бруньки. Якщо ж ви не будете дотримуватися цього правила, тоді дерево, яке ви дуже сильно обрізали, втратить силу і погано перенесе зиму.

А ось за сезон стара яблуня точно стане міцнішою та буде добре готова до наступної обрізки. Але ж які її проводити?



Яблуню потрібно обрізати / Фото Pexels

Огляньте яблуню

Перш за все потрібно зрозуміти, у якому стані ваше дерево. Знайдіть проблемні місця та визначте ризики для яблуні. Вам, простіше кажучи, потрібно зрозуміти, чи справді яблуня потребує омолодження.

І якщо щороку врожаю стає все менше, а плоди дрібнішають – це ознака, що обрізка таки потрібна. Також у кожного дерева є свій "критичний" вік, коли приходить час для омолодження. Сухі гілки – це один знак того, що перед вами росте стара яблуня.

Схема обрізки старої яблуні

Навесні обрізка не тільки допомагає дереву не замерзнути, але й рани будуть швидше загоюватися через початок сокоруху.

Місця зрізів потрібно буде обробити садовим варом. Відростки видаляйте над бруньками, аби кромка знизу досягала одного рівня з верхньою частиною бруньки. Також вам потрібно буде "створити" кроку. Нижні та середні гілки мають бути довші за верхні, тож переконайтеся, що вершина обов'язково вища за крону. У дерева середнього росту зазвичай пагони підрізають на третину, а гілки великих дерев видаляють на половину чи навіть більше.

Знизьте яблуню

Вкорочення дерева – це один з основних принципів омолодження яблуні. Для цього вам потрібно видалити усю верхню частину стовбура, і робиться це приблизно за 3 – 4 метри від землі. У бічних гілок видаляється вершина приблизно на третину.