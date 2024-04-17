Вміння якісно і швидко помити витяжку може зекономити для вас дуже багато часу і нервів під час прибирання. Та для того, щоб зробити все правильно, потрібно знати, з чого починати і які етапи точно не можна пропустити.

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Підготовка

Вимніть витяжку з мережі та зніміть з неї жирові фільтри – зазвичай вони кріпляться на засувках. Також потрібно зняти і вугільний фільтр, якщо у вашій витяжці такий є. Зазвичай він розташований за жировими фільтрами, тож ви легко зможете його знайти.

Ще один важливий етап – застелити поверхню під витяжкою паперовими рушниками, щоб не забруднити її також.

Очищення жирових фільтрів

Спершу вам потрібно замочити фільтри у гарячій воді із мийним засобом. Ви можете використовувати або засіб для миття посуду, або ж гель для чищення плит чи навтіь оцет, якщо ви хочете користатися природними засобами.

Фільтри потрібно залишити у розчині приблизно на 15 – 30 хвилин. Після цього спробуйте почистити фільтри щіткою та промити чистою водою. Дайте їм висохнути на повітрі.



Чистити витяжку потрібно регулярно / Фото Pexels

Очищення корпусу витяжки

Корпус витяжки потрібно протерти вологою ганчіркою, а потім повторити процес, але вже з використанням засобу для миття. Третій раз чистити корпус знову потрібно чистою ганчіркою – щоб видалити мильні залишки. Корпус в кінці потрібно протерти насухо.

Встановлення фільтрів

Перш за все на місце потрібно повернути вугільний фільтр, якщо такий є, а після цього встановити і жирові. Згодом увімкніть витяжку у мережу знову. Для того, щоб відчищати важкодоступні місця витяжки, ви можете використовувати ватні палички.

Також під час чищення намагайтеся уникати абразивних засобів, адже вони можуть пошкодити поверхню. Витяжку намагайтеся чистити регулярно, щоб не допустити скупчення бруду та жиру.