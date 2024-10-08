Пір'яні подушки також можна прати: ось що робити, щоб вони були пухнасті та свіжі

Прання постільної білизни – це рутина, про яку зазвичай ніхто й не замислюється, та ковдри й подушки зазвичай не потрапляють до пральної машини так часто, як простирадла.

Пухові подушки – це хороший вибір для людей, яким подобається спати на пухнастій та високій подушці, яка має хорошу підтримку. Окрім того, вона має повністю натуральний наповнювач. Але він може бути вже не таким простим, коли доходить до прання, пише Real Simple.

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Як часто потрібно прати подушки

Якщо у вас вдома є пір'яні подушки, тоді ви маєте приготуватися до того, що прати їх потрібно принаймні двічі на рік – і точно частіше, ніж на них з'являються плями від поту. Окрім того, через довгу відсутність прання подушки також можуть стати стиснутими та плоскими.

Втім, звертайте увагу й на те, що мийні засоби можуть змити природні олії, що захищають пір'я, тож під час прання вам потрібно використовувати найбільш м'які засоби та максимально збільшити інтервали між пранням.

Як випрати пір'яну подушку

Перше питання, яке виникає щодо прання подушки з пір'я – чи можна класти її до пральної машинки. І відповідь проста – так, це буде найкращий спосіб очищення, адже вона може добре збити подушку, промити бруд та видалити залишки мийного засобу.

Перш за все перевірте шви та тканину на наявність дрібних розривів чи дірок – якщо вони є, ви ризикуєте створити чималий безлад у пральній машині. Тож краще зашити їх перед пранням.

Якщо ви помітили на подушці сліди слини, поту чи косметичних засобів, тоді на плями потрібно нанести спеціальний засіб для попереднього прання та залишити на 15 хвилин, аби плями краще відіпралися згодом.



Подушки потрібно обережно прати / Фото Pexels

Зверніть увагу на те, що краще прати кілька подушок за раз, адже це допоможе збалансувати пральну машину та уникнути її потенційного пошкодження. Але що робити, якщо подушка тільки одна? У такому випадку ви можете накрити її ковдрою чи кількома великими рушниками, щоб збалансувати навантаження.

Для прання потрібно виставити делікатний режим та м'який мийний засіб. Переконайтеся, що віджим стоїть на найвищому рівні, адже вам потрібно одразу ж позбутися найбільшої кількості води, щоб полегшити сушіння.

Перед тим, як повертати подушки на ліжко, ви маєте переконатися, що вони повністю сухі. Вологі грудки пір'я можуть призвести до затхлого запаху, а зрештою й до цвілі та грибка.

Не забудьте добре струсити подушки, аби забезпечити рівномірний розподіл наповнювача.