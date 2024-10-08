Перьевые подушки также можно стирать: вот что делать, чтобы они были пушистые и свежие

Стирка постельного белья – это рутина, о которой обычно никто и не задумывается, да одеяла и подушки обычно не попадают в стиральную машину так часто, как простыни.

Пуховые подушки – это хороший выбор для людей, которым нравится спать на пушистой и высокой подушке, которая имеет хорошую поддержку. Кроме того, она имеет полностью натуральный наполнитель. Но он может быть уже не таким простым, когда доходит до стирки, пишет Real Simple.

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Как часто нужно стирать подушки

Если у вас дома есть перьевые подушки, тогда вы должны приготовиться к тому, что стирать их нужно по крайней мере дважды в год – и точно чаще, чем на них появляются пятна от пота. Кроме того, из-за долгого отсутствия стирки подушки также могут стать сжатыми и плоскими.

Впрочем, обращайте внимание и на то, что моющие средства могут смыть природные масла, защищающие перья, поэтому во время стирки вам нужно использовать наиболее мягкие средства и максимально увеличить интервалы между стирками.

Как постирать перьевую подушку

Первый вопрос, который возникает по стирке подушки из перьев – можно ли класть ее в стиральную машинку. И ответ прост – да, это будет лучший способ очистки, ведь она может хорошо сбить подушку, промыть грязь и удалить остатки моющего средства.

Прежде всего проверьте швы и ткань на наличие мелких разрывов или дыр – если они есть, вы рискуете создать большой беспорядок в стиральной машине. Поэтому лучше зашить их перед стиркой.

Если вы заметили на подушке следы слюны, пота или косметических средств, тогда на пятна нужно нанести специальное средство для предварительной стирки и оставить на 15 минут, чтобы пятна лучше отстирались впоследствии.



Подушки нужно осторожно стирать / Фото Pexels

Обратите внимание на то, что лучше стирать несколько подушек за раз, ведь это поможет сбалансировать стиральную машину и избежать ее потенциального повреждения. Но что делать, если подушка только одна? В таком случае вы можете накрыть ее одеялом или несколькими большими полотенцами, чтобы сбалансировать нагрузку.

Для стирки нужно выставить деликатный режим и мягкое моющее средство. Убедитесь, что отжим стоит на самом высоком уровне, ведь вам нужно сразу же избавиться от наибольшего количества воды, чтобы облегчить сушку.

Перед тем, как возвращать подушки на кровать, вы должны убедиться, что они полностью сухие. Влажные комки перьев могут привести к затхлому запаху, а в конце концов и к плесени и грибка.

Не забудьте хорошо встряхнуть подушки, чтобы обеспечить равномерное распределение наполнителя.