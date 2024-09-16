5 правил під час прання пуховика: порушувати їх ніколи не можна

Речі, які містять пух. є досить примхливими у пранні. І якщо ви припуститеся помилки, цілком можете зіпсувати куртку, а це точно не той результат, на який ви розраховуєте.

Звісно ж, ви вже знаєте, що замочувати пуховик не варто, а прати потрібно тільки на щадному режимі. Втім, це ще далеко не всі умови, яких вам потрібно дотриматися, аби річ стала чистою, але не отримала пошкоджень.

Цікаво 5 продуктів, які можна запасти наперед: тримайте їх на випадок блекауту

Візьміть м'ячики для тенісу

Для того, щоб пух в куртці не збився, потрібно додати у барабан з вашою річчю кілька тенісних м'ячиків – на один пуховик знадобиться 3 – 4 кульки. Так ви краще виперете внутрішнє наповнення та не дасте пуху перетворитися у ком.

Якщо м'ячиків немає, тоді у господарському відділі магазину ви можете знайти спеціальні м'ячики для прання пухових виробів – але вони практично нічим не відрізняються від простіших засобів.

Програма для прання

Якщо у вашій пральній машині є спеціальна програма для пуху, це може суттєво спростити життя. Втім, у більшості звичайних моделей ви її, на жаль, не знайдете, тож потрібно просто підібрати відповідний варіант. Ви можете обрати делікатне чи ручне прання, а температура не має перевищувати 30 градусів. Експериментувати тут дуже не рекомендують.



Пральну машинку потрібно налаштувати / Фото Pexels

Полоскання

Одного полоскання для такого виробу може не вистачити, тож радять встановити подвійне. Так весь мийний засіб точно виведеться і з тканини, і з пуху всередині. А з очищенням потрібно бути дуже уважними: надлишок засобу для прання може не тільки залишити розводи на тканині, але й призвести до збивання пуху.

Кількість речей

Можливо, вам здається, що прати кілька курток водночас – це і зручно, і економно. Втім, це може суттєво вплинути на якість цього прання, і не в кращий бік. Тож переконайтеся, що ви кладете у барабан пральної машини тільки одну пухову куртку за раз.

Покладіть рушник

А ось що полегшить прання та покращить його якість – це рушник. Навіщо його класти до машинки разом з пуховиком? Річ у тому, що якщо ваша куртка досить велика, вона може почати роздуватися в процесі прання, і наявність рушника допоможе уникнути цієї проблеми.

Втім, вам спершу потрібно переконатися, що цей рушник не линятиме.