Якщо ви шукаєте способи підготуватися до зими та відключень світла – то поповнення запасів деяких продуктів – це чудовий перший крок. А Поради 24 підготували список, який допоможе вам зорієнтуватися в магазині.
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Крупи
Запас круп – це те, що може зберігатися вдома протягом місяців та зовсім не псуватися. Готувати їх досить просто, і на випадок тривалих відключень світла мати їх просто обов'язково.
Серед популярних круп, які можна купити, такі:
- гречка;
- рис;
- пшоно;
- горох;
- булгур.
Хлібобулочні продукти
Звісно, зберігати свіжий хліб протягом тривалого часу – це не надто хороша ідея, адже він точно зіпсується. Проте все ж є деякі продукти, які ви можете запасти без ризику, що вони запліснявіють та зачерствіють.
Зокрема, варто додати до комори сухарі, сушіння, а також можна запастися і різними крекерами та хлібцями.
Питна вода
Вода – це перше, про що ви маєте подбати. Зважайте, що її кількість потрібно розрахувати так, щоб вистачило на кожного члена родини та домашніх тварин. Одній людині потрібно 3 літри води на день. Також не забудьте подбати й про технічну воду – для миття посуду, вмивання, гігієнічних процедур.
Воду потрібно заготувати заздалегідь / Фото Pexels
Продукти швидкого приготування
На випадок, якщо готувати буде справді непросто, ви можете запастися деякими продуктами швидкого приготування: зокрема, локшиною чи порошковим пюре. Це може бути зручним та швидким рішенням.
Чай та кава
Звісно, ви не хочете опинитися без улюблених напоїв, тож подбати про те, щоб їхні запаси були у холодильнику, потрібно заздалегідь. Переконайтеся, що кава надійно закрита, аби вона не втратила аромат, і що пачки стоять у сухому місці, на яке не потрапляють прямі сонячні промені.