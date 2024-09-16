Если вы ищете способы подготовиться к зиме и отключениям света – то пополнение запасов некоторых продуктов – это отличный первый шаг. А Porady 24 подготовили список, который поможет вам сориентироваться в магазине.

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Крупы

Запас круп – это то, что может храниться дома в течение месяцев и совсем не портиться. Готовить их достаточно просто, и на случай длительных отключений света иметь их просто обязательно.

Среди популярных круп, которые можно купить, такие:

гречка;

рис;

пшено;

горох;

булгур.

Хлебобулочные продукты

Конечно, хранить свежий хлеб в течение длительного времени – это не слишком хорошая идея, ведь он точно испортится. Однако все же есть некоторые продукты, которые вы можете запасти без риска, что они заплесневеют и зачерствеют.

В частности, стоит добавить в кладовую сухари, сушки, а также можно запастись и различными крекерами и хлебцами.

Питьевая вода

Вода – это первое, о чем вы должны позаботиться. Учитывайте, что ее количество нужно рассчитать так, чтобы хватило на каждого члена семьи и домашних животных. Одному человеку нужно 3 литра воды в день. Также не забудьте позаботиться и о технической воде – для мытья посуды, умывания, гигиенических процедур.



Воду нужно заготовить заранее / Фото Pexels

Продукты быстрого приготовления

На случай, если готовить будет действительно непросто, вы можете запастись некоторыми продуктами быстрого приготовления: в частности, лапшой или порошковым пюре. Это может быть удобным и быстрым решением.

Чай и кофе

Конечно, вы не хотите оказаться без любимых напитков, поэтому позаботиться о том, чтобы их запасы были в холодильнике, нужно заранее. Убедитесь, что кофе надежно закрыт, чтобы он не потерял аромат, и что пачки стоят в сухом месте, на которое не попадают прямые солнечные лучи.