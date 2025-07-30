Если вам страшно открывать холодильник из-за хаоса, который в нем постоянно царит, самое время подумать об изменении системы хранения продуктов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И поддерживать порядок на полках достаточно просто с несколькими лайфхаками.

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Установите зоны и обозначьте их

Если у вас маленькая кухня, без этого просто не обойтись. Добавьте в холодильник прозрачные контейнеры и подпишите их, чтобы было понятно, что должно лежать в каждом из них – например, мясо, молочные продукты, овощи и тому подобное. Так вы будете знать, что и где должно оказаться.

Когда система четкая, порядок можете поддерживать не только вы, но и вся ваша семья – ведь люди гораздо чаще возвращают вещи на место, когда очевидно, где это место.

К слову, ранее мы уже рассказывали, какие вещи минималисты не хранят дома и всегда выбрасывают – это поможет поддерживать порядок в доме.

Организуйте подставку для соусов

Если боковые дверцы вашего холодильника наполнены полупустыми бутылками и упаковками соусов, время подумать над тем, чтобы организовать для них специальную подставку. Так они будут на виду и не будут создавать визуального беспорядка.

Кроме того, это уменьшит вероятность разливаний и запахов.



В холодильнике должен быть порядок / Фото Pexels

Максимально используйте вертикальное пространство

Очень часто в холодильниках есть недостаточное количество полок – и поэтому немало пространства остается неиспользованным, а контейнеры и кастрюли не влезают. Добавьте несколько полок, чтобы использовать ваш холодильник на максимум – и вы сразу же заметите, насколько это помогает в его организации.