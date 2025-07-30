Якщо вам страшно відкривати холодильник через хаос, який у ньому постійно панує, саме час подумати про зміну системи зберігання продуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І підтримувати порядок на полицях досить просто з кількома лайфхаками.

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Встановіть зони та позначте їх

Якщо у вас маленька кухня, без цього просто не обійтися. Додайте у холодильник прозорі контейнери та підпишіть їх, аби було зрозуміло, що має лежати у кожному з них – наприклад, м'ясо, молочні продукти, овочі тощо. Так ви будете знати, що й де має опинитися.

Коли система чітка, порядок можете підтримувати не тільки ви, але й уся ваша родина – адже люди набагато частіше повертають речі на місце, коли очевидно, де це місце.

До слова, раніше ми вже розповідали, які речі мінімалісти не зберігають вдома та завжди викидають – це допоможе підтримувати порядок в домі.

Організуйте підставку для соусів

Якщо бічні дверцята вашого холодильника наповнені напівпустими пляшками та упаковками соусів, час подумати над тим, аби організувати для них спеціальну підставку. Так вони будуть на виду та не створюватимуть візуального безладу.

Окрім того, це зменшить ймовірність розливань та запахів.



В холодильнику має бути порядок / Фото Pexels

Максимально використовуйте вертикальний простір

Дуже часто в холодильниках є недостатня кількість полиць – і через це чимало простору залишається невикористаним, а контейнери та каструлі не влазять. Додайте кілька полиць, аби використовувати ваш холодильник на максимум – і ви одразу ж помітите, наскільки це допомагає в його організації.