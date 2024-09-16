Перевага посадки осінніх квітів полягає в тому, що вони не вимагають особливого догляду, пишуть Поради 24. Їхнє коріння вже навесні буде достатньо міцним та зволоженим, оскільки до весни корені глибоко осядуть під землею. Також садівники кажуть, що квіти посаджені восени є стійкішими до хвороб та шкідників.

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Восени найкраще садити однорічні квіти, які навесні будуть краще рости та довше цвісти. Ці рослини добре приживаються на різних ґрунтах. Рекомендовано в осінню пору садити айстри, хризантеми, календулу, чорнобривці, сині волошки, дельфініуми. Багаторічники та цибулинні теж можна садити восени.

Які квіти посадити у вересні

Добре в перший місяць осені висаджувати маргаритки, турецьку гвоздику, незабудки, люпин та кореневищні іриси. Живцями можна висаджувати троянди. У цю пору садівники радять висаджувати цибулинні тюльпани, нарциси чи проліски. Окрім того, можна садити ще жоржини, мальви та гіацинти.



У вересні можна садити тюльпани / Фото Pexels

Які квіти посадити у жовтні

У жовтні ще не спостерігається заморозків, тож можна садити конвалії чи півонії. Однак останні квіти на зиму треба обов’язково утеплити мульчею. До середини жовтня можете ще посадити гіацинти, але тягнути з цими рослинами не варто, бо вже в листопаді вони не приживуться так добре.