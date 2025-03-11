Кухонні рушники будуть свіжі та чистенькі: про ці секрети прання знають одиниці

Рушники на кухні – це необхідні предмети, без яких просто не обійтися. Ось тільки коли вони жирні, смердючі та в плямах навіть після прання, користуватися ними не надто приємно.

Прання рушників – це напозір просте завдання, а втім, далеко не всі знають, як до нього насправді підступитися, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І ні – просто закинути їх у стандартне прання з рештою одягу недостатньо.

Цікаво 5 лайфхаків з прибирання, які принесуть шкоду замість покращення: це треба знати

Не завжди використовуйте гарячу воду

Коли мовиться про температуру прання рушників, найкраще підійде гаряча чи тепла – але завжди потрібно перевіряти етикетку на вашому рушнику перед тим, як класти його у барабан пральної машини.

Гаряча вода ефективно вбиває мікроби та підвищує ефективність мийних засобів. Але якщо рушник ви використовували тільки для витирання рук, просто теплої води буде цілком достатньо – так ваші рушники будуть м'якшими.

До речі, існує кілька інших речей, які ніколи не можна прати у гарячій воді – зверніть на це увагу, аби не пошкодити свій одяг та текстиль.

Правильно використовуйте відбілювач

Якщо вам потрібний додатковий ступінь очищення, ви можете скористатися відбілювачем для знищення мікробів. Відбілювач підходить для стерилізації речей та видалення майже всіх мікробів. Та товщина рушників, а також і тип забруднення можуть вплинути на ефективність роботи відбілювача.

Для правильного розведення завжди дотримуйтеся інструкцій на пляшці. Чимало людей використовують надто багато засобу – і тоді він не працює як слід, а тільки шкодить текстилю.



Рушники потрібно правильно прати / Фото Pexels

Періть рушники окремо від одягу

Так, спільне прання набагато простіше та забирає менше часу, але також це заважає якісному очищенню. Тож намагайтеся прати усі рушники окремо – можна класти їх в барабан разом з банними та рушниками для лиця й рук, що висять у ванній кімнаті.

Зважайте на частоту прання рушників

Частота прання рушників дуже сильно залежить від того, як рушники використовувалися. Якщо ваш рушник висить біля раковини, і ви витираєте ним руки, очищуйте його раз на тиждень. А ось якщо ви витираєте рушниками стільниці чи використовуєте їх під час приготування їжі, варто замінювати і прати їх кожні кілька днів.