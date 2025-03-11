Кухонные полотенца будут свежие и чистенькие: об этих секретах стирки знают единицы

Полотенца на кухне это необходимые предметы, без которых просто не обойтись. Вот только когда они жирные, вонючие и в пятнах даже после стирки, пользоваться ими не слишком приятно.

Стирка полотенец – это на вид простая задача, а впрочем, далеко не все знают, как к нему на самом деле подступиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. И нет – просто забросить их в стандартную стирку с остальной одеждой недостаточно.

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Не всегда используйте горячую воду

Когда говорится о температуре стирки полотенец, лучше всего подойдет горячая или теплая – но всегда нужно проверять этикетку на вашем полотенце перед тем, как класть его в барабан стиральной машины.

Горячая вода эффективно убивает микробы и повышает эффективность моющих средств. Но если полотенце вы использовали только для вытирания рук, просто теплой воды будет вполне достаточно – так ваши полотенца будут мягче.

Кстати, существует несколько других вещей, которые никогда нельзя стирать в горячей воде – обратите на это внимание, чтобы не повредить свою одежду и текстиль.

Правильно используйте отбеливатель

Если вам нужна дополнительная степень очистки, вы можете воспользоваться отбеливателем для уничтожения микробов. Отбеливатель подходит для стерилизации вещей и удаления почти всех микробов. Но толщина полотенец, а также и тип загрязнения могут повлиять на эффективность работы отбеливателя.

Для правильного разведения всегда придерживайтесь инструкций на бутылке. Многие используют слишком много средства – и тогда он не работает как следует, а только вредит текстилю.



Полотенца нужно правильно стирать / Фото Pexels

Стирайте полотенца отдельно от одежды

Да, совместная стирка гораздо проще и отнимает меньше времени, но также это мешает качественной очистке. Поэтому старайтесь стирать все полотенца отдельно – можно класть их в барабан вместе с банными и полотенцами для лица и рук, висящих в ванной комнате.

Учитывайте частоту стирки полотенец

Частота стирки полотенец очень сильно зависит от того, как полотенца использовались. Если ваше полотенце висит возле раковины, и вы вытираете им руки, очищайте его раз в неделю. А вот если вы вытираете полотенцами столешницы или используете их во время приготовления пищи, стоит заменять и стирать их каждые несколько дней.