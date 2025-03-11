Иногда людям трудно убирать привычные вещи по-другому, однако следует понимать, что не всегда то, что использовалось годами является полезным, пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes&Gardens. Именно поэтому следует пересмотреть устаревшие и древние методы в уборке, которые в современном мире больше не работают.

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Приборы самоочищаются

Почему-то некоторые люди думают, что посудомоечная или стиральная машина самоочищается во время мытья или стирки, однако это не так. Оба девайса нужно регулярно чистить, чтобы они хорошо работали.

Газеты для мытья окон

Такая идея уборки является весьма целесообразной, поскольку газета действительно помогает высушить стекло, не оставляя никаких разводов и следов, однако этот метод уже тоже является устаревшим. К примеру, газеты сейчас все реже покупают, а для того, чтобы на руках не остались следы от чернил, лучше воспользоваться салфеткой из микрофибры. Помыть окна можно легко и без газеты.



Окна лучше мыть тряпкой, а не газетой / Фото Pexels

Моющее средство для очистки мебели

Для очистки деревянной мебели не обязательно пользоваться средством для полировки мебели. Для того, чтобы вытереть пыль, достаточно будет протереть ее тканью из микрофибры. Полироль нужно использовать лишь тогда, когда хочется сделать глубокую очистку.

Очистка уксусом

Еще наши бабушки привыкли к тому, что уксус может очистить все, однако это далеко не так. К примеру, уксусом нельзя мыть грани, электронику и резину, поскольку это только приведет к повреждению.

Эффективное мытье вручную

Некоторые считают, что посудомоечная машинка тратит много воды на мытье посуды, однако это не так. Она не только экономит ее куда больше, чем мытье вручную, но и сохраняет ваше время. В идеале посудомоечную машину нужно загружать полностью, но даже незначительная загрузка будет эффективнее, чем мытье руками.