Вытирание телевизора тряпкой недостаточно для того, чтобы очистить вещь, пишет 24 Канал со ссылкой на NV.Life.

Смотрите также Два прибора съедают четверть электричества в доме: о них знают единицы

На экране телевизора постоянно оседает пыль, поэтому он требует тщательного ухода. Если смочить тряпку полиролью или любым другим средством для мебели, то на экране телевизора останутся разводы.

Пыль много оседает на мебель, поэтому оседание можно уменьшить с помощью раствора из кондиционера для белья и воды или других средств. Больше читайте в нашем материале.

Иногда на телевизоре появляются пятнышки, их надо достаточно осторожно вытереть, чтобы не привести к царапинам и не оставить никаких разводов.

Как правильно вытирать телевизор

Специалисты не советуют вытирать монитор средствами, которые предназначены для стекла и зеркала. Дело в том, что в их составе есть определенные активные вещества и аммиак, которые способны повредить специальное покрытие экрана.

Нельзя протирать телевизор салфетками или бумажными полотенцами. Об этом большинство даже не догадываются, но они содержат микроскопические частицы, которые могут оставить на поверхности царапины.



Вытирать телевизор нужно осторожно / Фото Pexels

Чтобы быть уверенными в том, что экран телевизора будет в надлежащем состоянии, лучше приобрести в специальном магазине средство, которое предназначено для ухода за бытовой техникой. В противном случае, можно распылить на экран дистиллированную воду достаточно аккуратно, а тогда протереть телевизор тряпкой из микрофибры. Благодаря этому методу экран будет блестеть как новый.

Если же на мониторе есть маслянистые загрязнения, то их выводит обычное моющее средство. Нанесите капельку на влажную тряпку, протрите телевизор, а затем вытрите насухо.