Чи потрібно прати шкарпетки навиворіт: чітка відповідь

Скоріш за все, під час прання шкарпеток ви найбільше переймаєтеся тим, щоб не загубити одну з пари, а не тим, як саме їх прати. Втім, це все ж може суттєво вплинути на їхню чистоту.

Виявляється, є все ж один правильний спосіб прання ваших шкарпеток, який буде найкращий для того, щоб вони залишалися максимально чистими. І як правильно прати цей елемент одягу – читайте далі.

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Що робить шкарпетки брудними

Вам може здаватися, що найбрудніша сторона ваших шкарпеток – це зовнішня, адже саме вона торкається підлоги, бруду та бактерій. І справді, після тільки одного дня носіння ваші шкарпетки вже будуть у 20 разів брудніші, ніж пульт дистанційного керування.

Та всередині шкарпеток бруду не менше – і все завдяки 250 000 потовим залозам, що містяться у вас в ногах. Окрім того, клітини шкіри втрачаються кожного дня, і волога від поту тканина може сприяти розвитку та росту різноманітних бактерій. Все це призводить не тільки до неприємного запаху ніг, але й потенційно – до мікозу стоп та інших захворювань ніг.



Шкарпетки потребують ретельного прання / Фото Pexels

Чому потрібно прати шкарпетки навиворіт

З огляду на те, що обидві сторони шкарпеток досить брудні, якою ж стороною потрібно їх прати? Саме внутрішня частина здається найкращим вибором – вона ж торкається вашої шкіри протягом всього дня та утримує більшу частину запаху.

Якщо ви вивернете шкарпетки навиворіт, ви зможете гарантувати, що ви зможете ефективно очистити найбільш смердючі частини шкарпеток і змиєте бактерії, які викликають запах.

Також вивертання шкарпеток допомагає зменшити тертя зовнішньої сторони тканини та допомагає зберегти візерунок та колір, а також мінімізує усі плями, якщо ви випадково виперете білі шкарпетки із чимось червоним.

Саме так шкарпетки якомога довше виглядатимуть новенькими та яскравими.