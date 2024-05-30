Нужно ли стирать носки наизнанку: четкий ответ

Скорее всего, во время стирки носков вы больше всего озабочены тем, чтобы не потерять одну из пары, а не тем, как именно их стирать. Впрочем, это все же может существенно повлиять на их чистоту.

Оказывается, есть все же один правильный способ стирки ваших носков, который будет лучший для того, чтобы они оставались максимально чистыми. И как правильно стирать этот элемент одежды – читайте далее.

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Что делает носки грязными

Вам может казаться, что самая грязная сторона ваших носков – это внешняя, ведь именно она касается пола, грязи и бактерий. И действительно, после только одного дня ношения ваши носки уже будут в 20 раз грязнее, чем пульт дистанционного управления.

Но внутри носков грязи не меньше – и все благодаря 250 000 потовым железам, содержащихся у вас в ногах. Кроме того, клетки кожи теряются каждый день, и влажная от пота ткань может способствовать развитию и росту различных бактерий. Все это приводит не только к неприятному запаху ног, но и потенциально – к микозу стоп и другим заболеваниям ног.



Носки требуют тщательной стирки / Фото Pexels

Почему нужно стирать носки наизнанку

Учитывая то, что обе стороны носков достаточно грязные, какой же стороной нужно их стирать? Именно внутренняя часть кажется лучшим выбором – она же касается вашей кожи в течение всего дня и удерживает большую часть запаха.

Если вы вывернете носки наизнанку, вы сможете гарантировать, что вы сможете эффективно очистить наиболее вонючие части носков и смоете бактерии, которые вызывают запах.

Также выворачивание носков помогает уменьшить трение внешней стороны ткани и помогает сохранить узор и цвет, а также минимизирует все пятна, если вы случайно перестираете белые носки с чем-то красным.

Именно так носки как можно дольше будут выглядеть новенькими и яркими.