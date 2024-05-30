Не всегда мытье окон приводит к идеальному блеску. Иногда этого трудно достичь даже несмотря на пользование специальной салфеткой из микрофибры.

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Вы могли этого и не знать, но оказывается, что для того, чтобы на стекле не было разводов, окна надо мыть в пасмурный и безветренный день. Это делается для того, чтобы остатки воды не так быстро высыхали на стекле. Но кроме этого совета, есть еще несколько эффективных методов, которые могут вам помочь.

Вода + уксус

Стакан теплой воды смешайте с 50 миллиграммами уксуса. Смесь влейте в пульверизатор и распылите на окно или смачивайте в него салфетку для мытья окон.

Крахмал

Крахмальный раствор хорошо вымывает старую грязь с окон и не оставляет разводов на стекле. В литре воды растворите 1 столовую ложку крахмала. Нанесите раствор на окно и оставьте до полного высыхания. Остатки крахмала протрите сухой салфеткой.



От разводов на окнах можно легко избавиться / Фото Pexels

Старые газеты

Этот старый дедовский метод работает до сих пор, потому что действительно является эффективным и действенным. Сначала протрите окна обычной водой или мыльным раствором, а после этого мокрое стекло вытрите газетной бумагой. Она быстро впитает лишнюю влагу, поэтому никаких разводов не останется.

Нашатырный спирт

Раствор из нашатырного спирта не оставляет следов от разводов. В 500 миллиграммах воды надо растворить 15 капель спирта и помыть этой жидкостью окна.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Моющее средство + уксус

Эта смесь хорошо вымывает жир со стекла, поэтому такой жидкостью стоит мыть окна на кухне. Смешайте 500 миллиграммов воды, 70 миллиграммов уксуса и чайную ложку моющего средства для посуды. Помойте этим раствором окно, а потом вытрите чистой водой и вытрите насухо.

Соль

Очистить стекло и придать ему блеск может поваренная соль. Растворите в стакане теплой воды 2 столовые ложки соли. Дождитесь, чтобы все кристаллики растворились и тогда можете мыть этой жидкостью окна.