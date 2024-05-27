Як прати шкіряні штани: 4 поради, які допоможуть

Шкіряні штани – це дуже стильний елемент гардеробу, але такий, що потребує правильного догляду. І для того, щоб не зіпсувати їх, потрібно також знати, як прати ці штани.

Шкіряний одяг насправді надзвичайно вимогливий до догляду, і всього одне неправильне прання вже може призвести до того, що річ буде безповоротно зіпсована. І для того, аби уникнути неприємностей, вам варто підготуватися до цієї процедури.

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Як прати шкіряний одяг

Коли ви вирішили випрати свої легінси чи штани, перше, що вам потрібно зробити – це подивитися на етикетку; скоріш за все, виробник там вказує, як саме потрібно доглядати за матеріалом. Шукати там потрібно таку інформацію: потрібен автоматичний чи ручний догляд, який вид мийного засобу можна використовувати, чи можна вмикати віджим, за якої температури прати та як сушити.

Якщо ви будете дотримуватися цих простих рекомендацій, проблем не виникне. Після того, як ви вивчили етикетку, настав час діяти; і є 4 способи прання шкіряних штанів:

у хімчистці;

у пральній машині;

вручну;

прати частково (тільки забруднені частини).

Без гострої необхідності шкіряні предмети краще не прати, тож для того, щоб просто освіжити ваш виріб, буде достатньо просто потерти його м'якою губкою з чистою водою. А забруднення краще очищати вручну. Видалення однієї плями зашкодить шкірі набагато менше, ніж повноцінне прання.



Штани потрібно прати правильно / Фото Pexels

Пральна машина

Якщо на етикетці є вказівки, як саме прати штани у машинці, потрібно діяти згідно з інструкцією. Та все ж існує кілька універсальних правил.

Використовуйте м'який мийний засіб. Періть тільки одну річ за раз. Не використовуйте плямовивідник, відбілювач та кондиціонер. Температура води не має перевищувати 30 градусів. Вимкнути віджим та поставити мінімальну кількість оборотів.

Ручне прання

Під час ручного прання вам спершу потрібно замочити штани, а після цього випрати їх із м'яким мийним засобом. Згодом ви можете промити штани чистою водою, а для видалення забруднень використовувати м'яку губку чи ганчірку. Головне – не відтискайте штани.