Перед прибиранням варто визначитися з миючою речовиною. Це може бути розчин дитячого або господарського мила (2 – 3 столові ложки на 3 літри води), миючий засіб для посуду (1 столова ложка на 3 літри води), гель для прання (1 столова ложка на 10 літрів води) чи звичайний засіб для миття скла.

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Вам повноцінного прибирання вам знадобляться рукавички, пульверизатор, серветки з мікрофібри чи ганчірка, губка для миття посуду і спрей-антистатик.

Як помити тканинні жалюзі

Конструкцію треба зняти та видалити пилюку за допомогою пилососа. Ламелі поставте в таз з розведеним миючим засобом та залишіть замочитися на 10 – 15 хвилин. Після цього рулон завантажте в мішок для прання чи стару наволочку.

Жалюзі треба прати при температурі не вище 30 ℃ в делікатному режимі і без віджиму. Випрані жалюзі треба залишати висушуватися в розправленому вигляді.

У випадку, якщо жалюзі зняти не вдасться, тоді їх варто перевести в напіввідкрите положення та витерти пил сухою ганчіркою. Миючий засіб нанесіть з пульверизатора, протріть губкою, а потім серветкою з мікрофібри. Ця схема миття підходить для жалюзів з металу чи пластику.

Як помити горизонтальні жалюзі

Горизонтальні жалюзі зняти не можна, оскільки конструкція цього не дозволяє. Ламелі закрийте в режимі "максимальний захист від сонця" та витріть сухою ганчіркою пил. Тоді відкрийте й протріть миючим розчином кожну ламель.

Як помити жалюзі з пластику чи металу

Якщо зможете зняти конструкцію – то відмити жалюзі вдасться набагато швидше. Закрийте жалюзі, протріть від пилу та кілька разів міняйте положення, щоб ретельно прибрати бруд. Зніміть їх з кріплень, замочіть в мильному розчині на 30 хвилин, протріть губкою і змийте водою. Карниз також треба вимити, а потім протерти серветкою.

Відмити жалюзі можна навіть не знявши їх. Просто закрийте, протріть від пилу міняючи кілька разів положення ламелей. Нанесіть розчин з пульверизатора та зачекайте 15 хвилин, щоб забруднення відмокли.

Після цього жалюзі треба відкрити та провітрити кожну ламель окремо. Конструкцію треба вимити чистою водою, а після висихання обробити антистатиком.