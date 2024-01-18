Вишиванки можуть бути дуже красивими та різноманітними – і у візерунках, і у типах вишивки і навіть у крої. Втім, для того, щоб ваша вишиванка виглядала добре навіть після десятків праннів, потрібно знати, як за нею правильно доглядати.

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Чи можна прати вишиванку у машинці?

Більшість вишиванок виготовляють із льону. Ця тканина досить універсальна, і влітку може захистити вас від надмірної спеки, а взимку – від холоду. Втім, льон також примхливий у пранні, тож потребує особливого догляду.

Тож прати у пральній машинці вироби з льону не рекомендують, та не тільки через тип тканини. Вишивка може полиняти, якщо обрати неправильний режим прання.

Та якщо можливості прати вручну немає, все ж можна скористатися пральною машиною, але робити це потрібно дуже обережно.

Як прати вишиванку у пральній машині

Перше, на що ви маєте звертати увагу під час прання вишиванки у машинці – це температура води. Вона не має перевищувати 40 градусів, окрім того, варто вибрати делікатний або ж ручний режим, в залежності від моделі вашої пральної машинки.

Перед пранням не забудьте вивернути вишиванку та покладіть її у спеціальний мішечок для прання. Робити це потрібно для того, щоб і тканина, і вишивка не пошкодилися об барабан машинки. Окрім того, не періть вишиванку разом з іншими речами – це може серйозно їй зашкодити.

І, головне, не забудьте про один важливий момент – не варто вмикати режим віджиму. Так річ з льону сильно помнеться, і вам буде дуже складно її нормально випрасувати. Краще вже віджати вишиванку самостійно після прання.

Для того, щоб висушити вишиванку, покладіть її на махровий рушник та згорніть у валик. Ви можете недовго покатати його та залишити приблизно на 5 хвилин. Після цього розгорніть рушник, струсіть вишиванку та повішайте її сушитися.