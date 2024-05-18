Якщо купили не по розміру: як швидко розтягнути кросівки

Кросівки – це те взуття, яке має бути максимально зручним, тож до його вибору потрібно ставитися дуже уважно. Та все ж іноді трапляються ситуації, коли ви приходите додому після покупки і виявляється, що взуття трохи давить. У такому випадку потрібно просто розносити.

Звісно, більшість людей знають, що дуже важливо підбирати взуття за розміром, щоб потім не страждати від натирання та дискомфорту. І це стосується, звісно ж, будь-якого виду взуття, але до кросівок потрібно бути особливо уважними.

Цікаво Є одна помилка, яка "вбиває" ваші рослини: її допускають майже всі

Як обрати кросівки за розміром

Якщо ви хочете, щоб кросівки служили вам роками і були максимально зручними, вам краще обирати їх у спеціалізованих магазинах. Але навіть там вам потрібно знати кілька секретів для того, щоб підібрати ідеальне за розміром взуття.

Найкраще проводити примірку у другій половині дня – за день ваші ноги трохи набрякають. Також не соромтеся під час примірки вдягати по черзі кросівки від різних виробників – так вам буде найпростіше зрозуміти, які саме підходять для вас найкраще.

Попри поширену думку, одягати під час примірки потрібно обидва кросівки, а не один. Якщо розмір підібраний правильно, тоді між кінчиками пальців і носком ще залишатиметься приблизно пів сантиметра.

Для примірки потрібно одягати саме ті шкарпетки, які ви і будете потім носити із цим взуттям. А після того, як ви взуєтеся, потрібно ще трохи походити, побігати та пострибати, аби оцінити комфорт.



Кросівки треба обирати дуже уважно / Фото Pexels

Як можна збільшити розмір кросівок

Іноді трапляється так, що навіть за правильної примірки згодом розмір кросівок виявляється не зовсім вдалим – вони або надто вільні, або ж тиснуть. І в ідеалі їх краще замінити на такі, які будуть вам підходящі за розміром, але також можна спробувати і розтягнути їх.

Якщо кросівки трохи замалі, для початку ви можете спробувати просто розносити їх. Якісне шкіряне взуття точно трохи потягнеться під час використання. Ось тільки розношувати краще вдома, а не на тренуванні, інакше не обійдетеся без набряків та мозолів.

Та якщо це не спрацювало, ось ще кілька способів розтягнути кросівки: