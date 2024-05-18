Експертка Кетрін Еллісон розповіла, що не варто у весняно-літній період тримати вазони на підвіконнях чи занадто близько до вікон. Це можна робити в зимову пору, але в теплий сезон сонце занадто палюче, тож рослини на підвіконні можуть зів’янути в лічені дні.

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Які рослини не можна тримати на підвіконні

Сансев'єрії

Фахівчиня зазначила конкретний список вазонів, які варто прибрати подалі від вікон. Обов’язково треба забрати від світла так звану рослину-змію Сансев’єрію. Вона цілком добре росте в місцях зі слабкою освітлюваністю. Її довге листя потребує мінімальної потреби в світлі, тож така рослина ідеально підходить для зайнятих людей.

Мирні лілії

Також не рекомендовано тримати на світлі Мирні лілії. Ця рослина є популярною, тож прикрашає чимало осель. Переставте її краще кудись в кімнату, на підвіконні в літній період її тримати не треба. Ці квіти покращують якість повітря в приміщенні, фільтруючи шкідливі токсини. Експертка каже, що тримати лілії можна також у ванній кімнаті чи на кухні.



Деякі рослини не можна тримати близько до сонця / Фото Pexels

Бамбукові

Бамбукові рослини варто прибрати від вікон та прямого сонячного світла, бо ці рослини люблять слабке освітлення. Такі вазони потребують мінімальному догляду, тож цій рослині не обов’язково приділяти багато уваги.

Філодендрон

Ще одна рослина, яку потрібно тримати подалі від вікон і при слабкому або помірному освітленні, – це філодендрон серцеподібний. За ними легко доглядати, а найкраще місце для них – полиці в кімнатах.

Нам здається, що розташовувати рослини безпосередньо біля вікна часто здається найбезпечнішим способом забезпечити їм сонячне світло, необхідне для збереження здоров’я та росту, але кожна рослина має різні потреби, тому краще заберіть рослини від вікон, щоб не нашкодити їм.