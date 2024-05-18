Эксперт Кэтрин Эллисон рассказала, что не стоит в весенне-летний период держать вазоны на подоконниках или слишком близко к окнам. Это можно делать в зимнее время, но в теплый сезон солнце слишком палящее, поэтому растения на подоконнике могут завянуть в считанные дни.

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Какие растения нельзя держать на подоконнике

Сансевиерии

Специалист отметила конкретный список вазонов, которые стоит убрать подальше от окон. Обязательно надо убрать от света так называемое растение-змею Сансевиерию. Она вполне хорошо растет в местах со слабой освещенностью. Ее длинные листья требует минимальной потребности в свете, поэтому такое растение идеально подходит для занятых людей.

Мирные лилии

Также не рекомендуется держать на свету Мирные лилии. Это растение является популярным, поэтому украшает немало домов. Переставьте ее лучше куда-то в комнату, на подоконнике в летний период ее держать не надо. Эти цветы улучшают качество воздуха в помещении, фильтруя вредные токсины. Эксперт говорит, что держать лилии можно также в ванной комнате или на кухне.



Некоторые растения нельзя держать близко к солнцу / Фото Pexels

Бамбуковые

Бамбуковые растения следует убрать от окон и прямого солнечного света, потому что эти растения любят слабое освещение. Такие вазоны требуют минимального ухода, поэтому этому растению не обязательно уделять много внимания.

Филодендрон

Еще одно растение, которое нужно держать подальше от окон и при слабом или умеренном освещении, – это филодендрон сердцевидный. За ними легко ухаживать, а лучшее место для них – полки в комнатах.

Нам кажется, что располагать растения непосредственно у окна часто кажется самым безопасным способом обеспечить им солнечный свет, необходимый для сохранения здоровья и роста, но каждое растение имеет разные потребности, поэтому лучше уберите растения от окон, чтобы не навредить им.