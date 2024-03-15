Секрет неймовірного врожаю: спробуйте цей спосіб посадки картоплі

Дуже часто на городах українці висаджують саме картоплю, адже цей продукт дуже універсальний та може зберігатися всю зиму. Втім, потрібно знати правильний спосіб її садіння.

Картопля – певно, провідна овочева культура, і її вирощують тисячі людей по всій країні. Та недостатньо просто абияк посадити її для того, щоб отримати справді багатий врожай. Потрібно ще знати деякі секрети посадки.

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Найкращий спосіб садіння картоплі

Дослідники і експерти з аграрних наук переконані, що за посадки картоплі у гладкий спосіб поверхня землі залишається вирівняною, і тоді ви можете забезпечити більшу вологість ґрунту. Зазвичай такий спосіб використовують на невеликих ділянках у посушливих зонах, а також на легких піщаних ґрунтах.

Втім, дуже часто використовують і гребневий спосіб садіння картоплі. Він популярний фактично у всіх природно-кліматичних зонах. І якщо ви використовуєте саме його, надзвичайно важливо звернути увагу на такий аспект, як ширина міжрядь.

Вона може залежати від того, який вид картоплесаджалок ви використовуєте. Якщо це вітчизняні – тоді 70 сантиметрів, а якщо зарубіжні – 75.



Картоплю потрібно садити на правильній відстані / Фото Pexels

Окрім того, якщо ваші ґрунти зволожені і ви їх часто поливаєте, рекомендують робити міжряддя не меншим, ніж 90 сантиметрів. Також може бути доцільно висаджувати картоплю із змінними міжряддями – наприклад, 60 – 80 сантиметрів. Так ви залишите можливість проїзду техніки між рядами картоплі.

Зважати також потрібно і на густоту садіння картоплі. Дуже сильно вона може залежати від маси вашого посадкового матеріалу. Окрім того, на це також впливає стиглість сорту, призначення ваших посадок та, звісно ж, зволоженість ґрунту.

Ось параметри висадки картоплі:

у районах, де достатньо зволоження і родючі ґрунти – 70×20, 70×25 сантиметрів;

у районах, де недостатньо вологи – 70×30, 70×35 сантиметрів.

А одна з найбільш ефективних систем догляду за картоплею – це досходові і післясходові обробки ґрунту. Так ви можете розпушити ґрунт і водночас знищити надокучливі бур'яни.