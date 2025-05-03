Основні правила посадки редиски: виросте більшою, ніж торік

Редиску деякі городники вже починають сіяти в перший місяць весни. Втім, березень був дещо холодним, у квітні навіть сніжило, тому дехто вдається до посадки лише зараз, у травні.

Редиска росте швидко, тому для того, щоб отримати гарний урожай, потрібно знати лише кілька основних правил посадки, пише 24 Канал.

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Від появи перших сходів до повноцінного збору урожаю може пройти від 25 до 40 днів, тому редиска вважається однією з найбільш ранніх овочів. Вона є дуже корисною, оскільки містить мінерали, амінокислоти, аскорбінову кислоту, вітаміни групи B, P, PP, білкові речовини тощо.

Як посіяти редиску навесні

Насіння редиски треба сіяти рядками. Дистанція між ними має складати 8 – 10 сантиметрів. Потрібно зробити неглибокі борозенки з насінням на 1 – 2 сантиметри. Сіяти редиску рекомендовано у вологу землю.



Урожай редиски можна отримати величезний / Фото Pexels

Вже коли з’явилися перші листочки, редиску потрібно прорідити й залишити між рослинами десь 3 сантиметри. Це потрібно для того, щоб редиска могла вродити хороші коренеплоди. Деякі дачники одразу радять сіяти редиску з дистанцією, щоб при проріджуванні не нашкодити корінню рослини.

Як доглядати за редискою

Садити редиску варто на пухкій та багатій на органіку землі. Варто овочі прополювати від бур’янів, розпушувати землю й захищати рослини від шкідників.

Якщо тривалий час не буде дощів, тоді овочі треба обов’язково поливати. Рекомендовано це робити двічі на день – вранці та вечері. Будьте обережними й помірно підливайте редиску, інакше вона почне тріскатися.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим ще можна підживити помідори, аби отримати щедрий врожай.

У випадку, якщо бадилля пожовтіє через брак азоту, тоді варто зробити настій з курячого посліду чи коров’яку. А ще можна підживити овочі мінеральним добривом. Якщо редиска погано зав’язується, то це може свідчити про те, що рослині мало калію.

Підживити редиску можна деревним попелом, який ним багатий. Достатньо лише посипати попелом рослину й землю навколо редиски.