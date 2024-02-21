Посадка винограду – це зовсім непростий процес; тут усе потрібно зробити правильно і обережно: купити саджанці, знайти хороше місце для них, підготувати землю та зрештою посадити саджанець правильно.

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Під час правильного поводження з саджанцями виростити виноград вдасться навіть новачкам, тож головне – зрозуміти, що і за чим потрібно робити.

Коли найкращий час для посадки винограду?

Відразу варто сказати, що для висадки молодих саджанців у ґрунт оптимальним буде і весняний, і осінній сезони. Втім, більшість садівників стверджують, що краще все садити саджанці саме навесні.

Весняний період посадки має свої і позитивні, і негативні сторони. Ось кілька переваг щодо посадки винограду навесні.

Перш за все, кущ може окріпнути до наступної зими, і його коренева система розвинеться та буде здатна забезпечити кущ необхідними поживними речовинами. Окрім того, так ви забезпечите собі урожай на наступний рік.

А тепло та достатня кількість вологи допоможуть підготувати місце для посадки більш якісно, а також ви зможете заготовити матеріали для підгодівлі та мульчування.

Вирощувати сорти під час весняної посадки досить вигідно, адже ви отримаєте плоди вже на другий рік – і це буде не кілька грон, а повноцінний урожай. А під час осінньої посадки плоди почнуть з'являтися із затримкою щонайменше у один рік.



Виноград потрібно садити у правильний час / Фото Pexels

Та ви маєте бути готовими і до несприятливих моментів:

під час різкого потепління навесні може виникнути брак вологи та вам доведеться влаштувати додатковий полив;

садити виноград навесні потрібно з додатковим мульчуванням ґрунту та додаванням органічних та мінеральних добрив у більших кількостях;

під час посадки рослин із зеленим листям вони можуть стати об'єктом уваги тварин і комах, тож вам потрібно уважно стежити за пагонами.

Виноград – це дуже теплолюбна рослина, тож важливо правильно визначити оптимальний термін для посадки. Для більшості регіонів України найкращий час для весняного висадження винограду – це друга-третя декада травня, коли весняні дощі вже добре промочать ґрунт.

Та однорічні саджанці, у яких вже задеревенів стовбур, можна висаджувати у ґрунт вже у кінці квітня та аж до кінця червня.