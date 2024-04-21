Чимало городників замість хімічних препаратів у себе на ділянці використовують сидерати, і гірчиця – це один з них. Вона може замінити і мінеральні добрива, і хімію, яку ви використовуєте для захисту культур від шкідників. Але як посадити її вручну?

Цікаво Куди поїхати зі Львова на 1 день: неймовірні місця, які вам сподобаються

Навіщо саджати гірчицю на городі

Садівники і городники зовсім недарма так сильно люблять гірчицю. Якщо ви посадите її у себе на ділянці, можете отримати від цього безліч переваг, зокрема:

ґрунт стане приємним за структурою, більш пухким і в нього проникатиме повітря і вода;

гірчиця захищає землю від вимивання та видування родючого шару;

допомагає боротися із бур'янами;

запобігає розвитку хвороб у рослин, які будуть рости після неї;

приваблює бджіл, а вони запилять усе, що ростиме поряд.

До того ж немає жодного протипоказання до того, щоб садити гірчицю. Та перед тим, як взятися за посадки, потрібно зрозуміти, скільки ж насіння вам знадобиться та як можна провести цей процес вручну.

Як сіяти гірчицю на городі

Зазвичай насіння висівають суцільним способом чи рядами через 10 – 15 сантиметрів. Перед висівом насіння землю потрібно перекопати, а витрати насіння розраховують так. На 1 сотку землі вам потрібно приблизно 300 грамів насіння гірчиці.

Якщо ж ви хочете сіяти гірчицю у борознах, вам потрібно зробити їх глибиною приблизно у 2 сантиметри і залишити між ними відстань у 10 – 15 сантиметрів. На 1 квадратний метр тоді вам потрібна приблизно одна чайна ложка насіння. Борозни після посадки потрібно присипати землею та полити водою.