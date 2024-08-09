Для того, щоб по-справжньому смачно приготувати кукурудзу, недостатньо буде купити правильний качан, хоча це й надзвичайно важливий крок. Переконайтеся, що зерна м'які і пружні, а також щільно прилягають одне до одного. Але також потрібно додати до каструлі один секретний інгредієнт.

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Як правильно варити кукурудзу

Перед тим, як починати варити кукурудзу, вам потрібно її дуже ретельно очистити: приберіть не тільки листя, але й волоски. До речі, волоски можете сміливо викидати, а ось листя потрібно залишити.

Вам знадобиться велика каструля чи миска, і на її дно викладіть помите листя. Зверху розмістіть миті качани. Також намагайтеся обирати їх так, щоб вони були приблизно однакового розміру – так вони зваряться одночасно. Зверху качани потрібно накрити листям, що залишилося.

Воду закип'ятіть у чайнику, а кукурудзу залийте крутим окропом. Та якщо ви не впевнені у якості качана, вам потрібно запам'ятати, що ви можете додати до кукурудзи під час варіння для того, щоб продукт був максимально м'яким.



Кукурудзу потрібно правильно варити / Фото Pexels

Все, що знадобиться, так це річ з кухні, яка є в кожного – харчова сода. Вам потрібно набрати її на кінчику ножа чи чайної ложки. Сода може розм'якшити навіть найстаріший качан, якщо раптом вам не пощастило купити саме таку кукурудзу.

Поставте каструлю на плиту та ввімкніть вогонь. Після того, як вода закипить, вам потрібно засікти час, який потрібний для варіння кукурудзи. Для молодого початка буде достатньо 20 – 25 хвилин, та стару потрібно буде готувати аж кілька годин. Наприкінці готування приберіть кришку та спробуйте кукурудзу на смак.

Після вимкнення вогню залиште кришку та обгорніть каструлю рушником на 10 хвилин – це зробить її ще більш м'якою та соковитою.