5 способів відкладати гроші вже зараз: саме час спробувати

Зберігання грошей часто буває зовсім непростим завданням, і особливо у випадку, якщо у вас немає плану. Та всього кілька простих порад допоможуть виправити ситуацію.

Якщо ви хочете зберегти гроші з якоюсь метою чи просто відкладаєте фінансову подушку, вам може знадобитися кілька порад для того, щоб почати.

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Правило 20 на 80

Суть цього способу заощаджувати така – щойно ви отримали зарплату чи інший дохід, 20% від суми потрібно одразу ж покласти на банківський рахунок чи відкласти. Натомість 80% залишаються на всі інші витрати. Та тут є кілька "але". Перш за все, у вас не має бути боргів. По-друге, спершу відкладайте на картку потрібну суму, а тільки після цього витрачайте гроші.

Десятина

Якщо відкладати 20% для вас – це надто багато, ви можете спершу спробувати відкладати по 10% від будь-якого прибутку. Так ви не відчуєте істотної різниці у фінансах, проте гроші все ж будуть накопичуватися.

Несподіване – в накопичення

Цей спосіб буде чудовим для тих людей, які мають несподівані та непередбачувані доходи. Наприклад, якщо вам повернули борг, чи ви заробили гроші іншим шляхом, не витрачайте їх, а відкладіть.



Гроші потрібно відкладати / Фото Pexels

Усе діліть навпіл

Ось ще один варіант заощаджень – діліть усі надходження фінансів навпіл. На одну половину живіть, а іншу, ховайте. Звісно, ця половина коштів може закінчитися швидше, ніж передбачено. Тоді беріть половину від відкладеної половини. Якщо закінчиться і вона, тоді залишок знову діліть навпіл.

Розподіл по конвертах

Цей спосіб підходить для тих людей, які тримають гроші у готівці. Отож, щойно ви отримали суму на місяць, розподіліть її по конвертах. Наприклад, на "комунальні витрати", "навчання", "продукти", "розваги", "оренда" тощо.

Все, що залишилося після того, як ви розклали гроші, потрібно покласти у конверт накопичення.