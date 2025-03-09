Не викидайте і не паліть: що робити зі старим віником, аби уникнути нещасть в домі

Віник – це дуже важливий енергетично предмет в оселі, хоч про це знають і не всі. І коли старий потрібно замінити, позбутися його варто у правильний спосіб.

Прикмети стверджують, що старий та облізлий віник – це зовсім не те, що має бути в домі, адже він притягуватиме бідність та нещастя, повідомляє 24 Канал. Але після того, як ви принесете у дім новий, позбутися старого потрібно за усіма правилами.

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Як викинути старий віник?

Перше правило, яке потрібно запам'ятати – старий віник викидають до того, як ви купите новий. Двох віників у будинку бути не може, адже вони призведуть до роздвоєння фінансової удачі та спровокують бідність чи навіть розорення.

Викинути старий віник потрібно якомога далі від дому та в безлюдному місці. Спалювати його не можна – це тільки накличе на будинок біду. Але й просто викинути у смітник теж не годиться: найкраще буде закопати його у землю.

Під час цього потрібно вимовити таке: "Спасибі тобі за вірну службу та захист. Тебе відпускаю, бідність та сміття вимітаю".

Зважайте також, що віник завжди повинен стояти в домі на однаковому місці, а замінювати його потрібно кожного року – саме за цей час він набирає досить багато негативу. А разом з віником ви позбудетеся і конфліктів, сварок та негараздів.

Як купувати новий віник?

Новий віник езотерики радять купувати, коли місяць зростає. Але у серпні за новим віником ходити не можна – такий інвентар принесе дому тільки клопоти та неприємності.

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Для того, аби захистити оселю, ніколи не позичайте віник – навіть близьким людям та сусідам, це принесе тільки негаразди і вам, і їм. До речі, раніше ми писали про інші речі, які не можна позичати сусідам та друзям.

Новим віником можна обмести немовля у колисці – воно тоді міцно спатиме та не хворітиме. А також невикористаним віником потрібно замести трохи сміття з вулиці за поріг, аби привернути матеріальний добробут.