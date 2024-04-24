Як правильно заварювати запашний чай: уникайте цих поширених помилок

Якщо ви полюбляєте чай, то можете бути здивовані тим, що чимало людей заварюють його неправильно, і через це смак напою, звісно ж, псується. Та виправити помилки дуже просто.

Чай – це, певно, один із найбільш популярних напоїв у світі, і він має надзвичайно багату історію та культурне значення, а також дуже велику кількість різних видів та смаків. Втім, незалежно від того, чи ви надаєте перевагу чорному чи зеленому чаю, його потрібно правильно заварювати.

Цікаво Коли садити картоплю у 2024 році – до чи після Великодня: названо найкращий час

Як правильно заварювати чай

Професійний дегустатор чаю, Джейк Макмаллон переконаний, що більшість людей неправильно заварюють чай і роблять дуже поширені і неприємні помилки, які можуть зіпсувати напій у вашій чашці.

Проте є кілька простих трюків, які допоможуть заварити ідеальний чай. І найперша порада, якою він поділився – накривати чай, коли він настоюється. Якщо ви це зробите, зможете зберегти більше тепла та підтримувати всередині постійну температуру, і так чайне листя зможе краще вивільняти свій смак.

Також експерти переконані, що якщо ви під час процесу замочування чайного пакетика будете акуратно його перемішувати, ви отримаєте від чаю більше смаку. А ось час, протягом якого потрібно тримати пакетик у чашці, вже залежить від того, наскільки міцним ви полюбляєте свій напій.



Чай потрібно заварювати / Фото Pexels

Втім, чайний експерт радить залишати пакетик на 4 хвилини для ідеального смаку, особливо якщо це чорний чай.

Інша тема, яка викликає безліч суперечок – це додавання до чаю молока. Тут потрібно знати, у якій кількості та який саме тип додавати, щоб не зіпсувати смак, і Джейк переконаний, що і цільне, і напівзнежирене молоко будуть хорошими варіантами. Таке молоко може додати вашому чаю вершкової нотки, а також зробити його м'яким та насиченим.

Але вирішальне значення для чаю має тип посудини, з якої ви його п'єте.

Вибір правильного типу чашки, яка буде проводити тепло та ефективно його зберігати, не впливаючи на смак, є ключовою частиною приготування смачного чаю. Скло та порцеляна – гладкі, непористі та бездоганні. Вони не впливають на смак вашого напою,

– розповів дегустатор.

Зважайте, що товстіші чашки будуть краще зберігати тепло, натомість тонші і більш делікатні будуть швидше його втрачати. Для того, щоб покращити смак вашого чаю, ви можете нагріти чашку до його температури перед тим, як наливати напій.