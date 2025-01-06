Догори дном чи на ніжці: ось як сомельє зберігають келихи для вина

Існують непогані шанси, що ви зберігаєте свої келихи правильно – але також є і ймовірність, що ви робите це не так, як слід. А неправильне зберігання келихів призводить до того, що на них накопичується більше бруду.

Охайні, уважно прибрані та організовані шафи – це те, що допоможе вам завжди тримати усе потрібне під рукою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Southern Living. І попри те, що у вас може бути навіть окрема полиця для скляного посуду, все ще чимало людей складають свої келихи неправильно.

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Як правильно зберігати келихи?

Сомельє Браян Вайт з Epicurean Atlanta переконаний, що келихи завжди потрібно зберігати дном догори. Саме так вони зберігаються на полицях ваших улюблених ресторанів та барів. По-перше, це допомагає уникнути накопичення пилу та бруду всередині келиха.

А по-друге, цей тип зберігання допоможе уникнути й зламу.

Але не менш важливе й місце, яке ви оберете для зберігання келихів – експерти радять обрати для цього не надто високу шафу, аби зменшити ризики розбити їх під час діставання чи складання на полицю.

Обов'язково залишайте простір між склянками, аби вони не стукалися стінками, а також додайте підставку чи килимок, аби келихи не ковзали та утримувалися на місці.



Келихи потрібно зберігати дном догори / Фото Pexels

Але є кілька винятків з правила про зберігання дном догори. Зокрема, сомельє попереджають, що якщо ви маєте не скляні, а кришталеві келихи, їх краще класти верхом догори, аби запобігти пошкодженням. Річ у тому, що кришталь набагато делікатніший, і зберігання догори дриґом може призвести до сколів по краю.

Втім, це також значить, що вам потрібно буде частіше дбати про накопичення пилу в келихах та добре мити їх перед подачею. Якщо ж ви маєте відкриті полиці, тоді спершу потрібно переконатися, що кришталь не потрапляє під прямі сонячні промені, адже вони можуть спричинити знебарвлення матеріалу.