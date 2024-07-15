Хліб зазвичай радять зберігати у темному та прохолодному місці, та влітку організувати такі умови буває зовсім непросто. Натомість спека та висока вологість можуть зробити навіть з хлібниці непридатне для зберігання хліба місце.

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Як правильно зберігати хліб

Дуже часто люди використовують для зберігання хліба різноманітні контейнери, виготовлені з металу, пластику чи дерева, але вони не забезпечують його збереження, якщо повітря надто гаряче.

Деякі люди можуть вважати, що холодильник – це непогане місце для зберігання хліба, адже там прохолодно, проте вони не враховують один момент: у холодильнику також надзвичайно волого, і свіжий хліб там зіпсується досить швидко.

Натомість хліб радять зберігати у керамічних або гончарних місткостях. Ці матеріали забезпечують обмін повітря та вологи, а так ви можете запобігти появі плісняви та зберегти хліб досить свіжим.



Хліб не можна класти в холодильник / Фото Pexels

Втім, це не значить, що вам потрібно негайно викинути свою хлібницю. Керамічні хлібниці старого зразка можуть бути надзвичайно зручними у користуванні. А глиняні місткості мають відкриті пори, які збирають вологу та повертають її хлібу, коли він починає всихати.

Окрім того, в якісних керамічних та глиняних хлібницях ви майже ніколи не побачите цвілі. Контейнери, які не мають герметичного ущільнення також мають подібні переваги. Також ви можете зберігати свої хлібобулочні вироби у вкритому воском мішечку.