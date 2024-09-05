Правильне зберігання картоплі, звісно ж, відіграє основну роль у тому, як довго вона лежатиме у вас на балконі чи в льосі, і наскільки смачною та свіжою вона залишиться. Тож Поради 24 підготували кілька лайфхаків щодо того, як її скласти на зиму.

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Як правильно висушити картоплю

Перш за все, відразу ж після викопування картоплю потрібно зсипати під якийсь навіс та залишити на кілька днів – аби вона добре просушилася. Це роблять для того, аби коренеплоди підсохли, і невеликі ділянки, які ви могли травмувати під час викопування, затягнулися. Шкірка під час висушування також міцнішає.

Пам'ятайте, що перед тим, як помістити картоплю на зберігання, вам потрібно передивитися усі бульби. Відразу ж заберіть геть ті, що почали підгнивати та виглядають хворими. Після цього потрібно відсортувати її за розміром та велику та середню і дрібну.

Як зберігати картоплю в погребі

Найкраще місце для зберігання картоплі – це льох чи підвал. вони ідеально працюють через те, що прохолодне та постійно темне приміщення перешкоджають виробленню соланіну – речовини, яка є токсичною для людини. Ви вже точно бачили його на картоплі – багато цієї речовини міститься у зелених коренеплодах, які не можна вживати в їжу. Тож якщо ви не хочете, аби картопля позеленіла, тримайте її якомога далі від світла та тепла.

Перед тим, як засипати овочі у погріб, проведіть його дезінфекцію 3% розчином мідного купоросу. Після цього приміщення потрібно просушити та перевірити, чи є достатня вентиляція. Погріб можна побілити – це також вплине на те, наскільки добре зберігатиметься картопля.



Картоплю потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

Ідеальні умови для коренеплоду – 2 – 3 градуси з вологістю близько 80%. Зберігати найкраще буде у засіках чи дерев'яних ящиках, які пропускають повітря. В ідеалі виставити їх на невелику підставку та не засипати вище, ніж на 1,5 метра.

Лайфхак для тривалого зберігання картоплі

Ще одна річ, яку ви маєте запам'ятати: ніколи не складайте у льосі поряд картоплю та цибулю. Остання виділяє етилен, який може пришвидшувати достигання плодів. Картопля так почне швидше проростати та псуватися.

А для того, щоб картопля зберігалася довше, досвідчені городники радять класти поряд з нею буряк. Цей коренеплід може витягувати зайву вологу, і йому це піде на користь. Буряк буде залишатися соковитим, а картопля довше залишатиметься свіжою та твердою, не буде гнити та проростати.

Також іноді до ящиків з картоплею кладуть яблука, які можуть дати схожий ефект.