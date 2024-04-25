Морква залишатиметься свіжою тижнями: простий лайфхак

Чимало людей після покупки просто кладуть моркву у ящик холодильника, навіть не думаючи про те, що це не найкращий спосіб для зберігання.

Ящик в холодильнику – це зовсім не найкращий спосіб для зберігання вашої моркви. І якщо ви хочете, щоб продукт довше був хрустким та свіжим, вам потрібно знайти місце з більш стабільною температурою. Натомість у холодильнику, де дверцята постійно відкриваються і закриваються, цього не вийде досягти.

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Де зберігати моркву вдома?

Для того, щоб зберігати моркву, вам потрібна не лише стабільна температура, але і, на диво, вологе середовище. Можливо, ви не замислювалися про це раніше, проте термін придатності чутливого продукту закінчується тоді, коли він втрачає усю свою вологу та потрапляє до сухого холодильника.

Тож натомість вам потрібно знайти інший, набагато кращий спосіб зберігання продуктів. Так ви збережете моркву хрусткою та свіжою на тижні чи навіть місяці. Для цього вам потрібно спершу подрібнити її, а потім помістити у банку із герметичною кришкою. Після цього наповніть цю банку водою та закрутіть кришку.

Після цього вам потрібно покласти банку у холодильник і залишити так. Найкраще використовувати банки із широкою горловиною чи старі банки з-під інших продуктів для зберігання нарізаної моркви. Та якщо у вас немає таких, ви можете використати будь-який герметичний контейнер.



Моркву потрібно зберігати нарізаною / Фото Pexels

Та найважливіша частина – це поливати моркву водою, щоб вона не висихала. Цей метод допоможе моркві підтримувати потрібний рівень вологості та температури, тож морква залишиться твердою. Під час такого зберігання вона принаймні тиждень не втрачатиме своїх якостей, а часто може лежати навіть набагато довше.

Та пам'ятайте, що потрібно обов'язково змінювати воду у банці кожні кілька днів. До речі, експерти підтверджують, що цей спосіб також чудово підходить для зберігання селери.