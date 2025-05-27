Полуниця не гнитиме та лежатиме тижнями: знадобиться трохи оцту

Вже зараз починається сезон полуниці, і чимало людей хочуть зрозуміти, як правильно її зберігати, аби не викинути через гниття жодної ягоди. І зробити це можна завдяки одному простому лайфхаку.

Чимало людей після покупки полуниці просто одразу ж кладуть її у холодильник та сподіваються, що цього виявиться достатньо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, існує набагато кращий спосіб зберігання ягід.

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Як довго зберігати полуницю?

Коли на полицях магазину з'являється соковита полуниця, це значить, що літо вже зовсім незабаром! Втім, може бути дуже неприємно принести полуницю додому, а за кілька днів виявити, що вона починає гнити. Тож чимало людей шукають способи, які допоможуть зберігати ягоди хоч трохи довше.

Якщо ви покладете полуницю в холодильник, це дасть певний результат, але для максимальної свіжості ягід потрібний особливий підхід. Найкращий спосіб зберігання полуниці – це в прохолодному, добре провітрюваному місці, як-от комора чи підвал, в ідеалі з температурою 2 – 4 градуси.

До речі, раніше ми вже розповідали, як правильно зберігати часник, аби він не псувався місяцями.

Саме таке середовище забезпечує контрольовану вологість та хороший потік повітря, а це допомагає запобігти появі плісняви та розмоканню ягід. Окрім того, існує також один хитрий лайфхак, який допоможе вам зберегти полуницю свіжою ще довше.



Полуницю потрібно правильно зберігати / Фото Pexels

І для цього вам потрібно буде використати оцет. Приготуйте розчин з однієї частини білого оцту та трьох частин води. Полуницю потрібно замочити у такій суміші всього на 1 – 2 хвилини, аби знищити усі спори цвілі та бактерії, які могли у ній бути. Після цього ретельно промийте ягоди та дайте їм висохнути.

Після цього скляний чи пластиковий контейнер потрібно застелити паперовими рушниками, аби вони увібрали зайву вологу. Розкладіть полуницю в один шар, а шари відділяйте паперовими рушниками. Кришку залишайте трохи відкритою, або ж зробіть у ній отвори, аби створити циркуляцію повітря.

І, зрештою, потрібно поставити полуницю у прохолодне, темне місце. Якщо ж ви хочете покласти ягоди у холодильник, тоді краще помістити їх на нижні полиці, де температура найнижча.