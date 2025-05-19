І початківці й затяті городники однаково часто використовують попіл, оскільки вже переконалися в його дієвості, пише 24 Канал. Для всіх, хто хоче отримати великій й соковиті плоди, ділимося порадами, які підкажуть, на які рослини краще застосувати підживлення попелом.

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Які рослини підживити попелом

Дуже люблять попіл баштанні культури, квасоля, перець, горох, капуста, гарбуз та помідор. Окрім того, попіл ідеально підходить для картоплі. Дачники вважають, що підживлення попелом є для неї найкращим.

Також часто попіл садівники використовують для суниці, полуниці, смородини, малини та винограду. На один квадратний метр потрібно від 100 до 200 грамів сухого попелу.

Для розчину, треба у 10 літрах води додати склянку попелу й склянку 9% столового оцту. Його додають для того, щоб рослинам було краще засвоїти кальцій з попелу. Особливо таке добриво буде корисним для помідорів.



Попіл добре впливає на рослини / Фото Pexels

А от для гарного врожаю картоплі, попіл найкраще вносити ще за рік до посадки овочів під час перекопування. На один квадратний метр розсипається 100 грамів попелу. Саме таке підживлення принесе чудовий урожай та максимальну користь.

До слова! Щоб отримати гарний урожай кабачків, треба знати, в який час їх треба садити. Більше деталей читайте в нашому матеріалі.

Дачники люблять попіл за те, що в ньому міститься багато калію, який дуже люблять рослини. У попелі від листяних культур вже буде більше кальцію. Попіл вносять на грядку, щоб розкислити кислий ґрунт. Тоді він стає нейтральним й добре підходить для вирощування рослин. Попіл корисний ще й тим, що покращує родючість та розпушує землю.